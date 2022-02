Genova, altro grave incidente: giovane motociclista in codice rosso al San Martino

di Redazione

Il centauro è stato intubato, sopralluogo degli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica

Altro grave incidente questo pomeriggio a Genova, dove un motociclista è rimasto ferito sulla strada che collega Quarto e Quinto, nel levante della città. Non sono ancora note le dinamiche di quanto accaduto, non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di uno scontro con altre verifiche. Il giovane è stato soccorso dai militi del 118 e dall'automedica, che prontamente ha stabilizzato il centauro, trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il motociclista è stato subito intubato. Nel frattempo sono in corso le indagini della Polizia locale per ricostruire quanto accaduto.