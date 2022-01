Genova, inseguimento con incidente a Voltri: 33enne gravemente ferito

di Redazione

Prima il mancato stop al posto di controllo di polizia, poi la fuga con caduta: un motociclista di origini marocchine è in codice rosso al Villa Scassi

Inseguimento con conseguente incidente, nella notte, nella zona di Voltri a Genova: ad avere la peggio un 33enne di origini marocchine, caduto con la moto e rimasto gravemente ferito.

L'episodio è scaturito da un mancato stop dell'uomo a un controllo della polizia: ne è nato un inseguimento conclusosi in via Buffa a causa della caduta dalla moto del 33enne, ricoverato in codice rosso al Villa Scassi e denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento.