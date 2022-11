Genova, sciopero notturno davanti alla Sogegross di Bolzaneto: l'azienda disposta ad aprire un tavolo di confronto

Un inizio di settimana complicato. Fuori dai cancelli del magazzino Sogegross di Bolzaneto, i lavoratori dell'azienda appartenenti al sindacato Si Cobas insieme a quelli di Az Logistic appartenenti alla stessa organizzazione sindacale, hanno dato vita a uno sciopero notturno con picchetto e mobilitazione per rivendicare salario, diritti e sicurezza sul lavoro.

In una nota il sindacato spiega come i lavoratori da mesi rivendichino il ritiro dell'accordo di secondo livello firmato da Cgil, Cisl e Uil, che impedisce il pagamento della malattia al 100%. Tra le richieste ecco quindi anche l'apertura di un tavolo immediato sulla sicurezza dentro il magazzino, la ridiscussione sui parametri del Pdr (Premio di risultato), attualmente decisi in maniera unilaterale dall'azienda, e un confronto sull'aumento dei ticket mensa, avvenuto in una fase di erosione dei salari, di carovita e di aumento generale dei prezzi. I dipendenti hanno ottenuto, dopo alcune ore di picchetto, la disponibilità dell'azienda a riaprire un tavolo, per iniziare a discutere della piattaforma rivendicativa che da tempo hanno presentato.

Si Cobas ha così esultato: "Un primo risultato importante che l'iniziativa di lotta di questa notte porta a casa, dopo mesi di rifiuto della controparte a qualsiasi confronto con i lavoratori e con il sindacato. Certo non va abbassata la guardia! Proprio per questo lo stato di agitazione rimarrá aperto fino all'incontro fissato e, per la giornata odierna di lunedí, i lavoratori comunque saranno in sciopero." Le battaglie e gli scioperi per salario, sicurezza e diritti dentro e fuori i posti di lavoro continuano comunque in seno a Sogegross, come in tante altre aziende, con la pianificazione dello sciopero generale nazionale del 2 Dicembre e la manifestazione contro guerra e sfruttamento del giorno seguente a Roma.

(foto tratta dalla pagina FB Si Cobas Genova)