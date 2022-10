Leonardo, lavoratori delle pulizie in sciopero: mercoledì prossimo presidio davanti sede azienda

Presidio e sciopero mercoledì prossimo, a partire dalle 9, delle lavoratorici e lavoratori delle pulizie in Leonardo. La manifestazione si terrà davanti alla sede dell'azienda in Via Puccini a Sestri Ponente. L'azienda IPS, che ha l'appalto delle pulizie in Leonardo, in queste settimane non ha rinnovato il contratto a sei lavoratrici e ciò potrebbe avvenire ancora, secondo la Cgil. "Alla base di questa risoluzione ci sarebbe la riduzione delle attività di pulizia legate alla pandemia covid e alla riorganizzazione dei siti Leonardo. La Filcams Cgil contesta questa decisione: il problema è in parte superato dall'uscita volontaria di personale e dai pensionamenti e dalla continua richiesta di straordinario da parte dell'azienda. In questo quadro la Filcams si aspetta che anche l'Azienda Leonardo rifletta sulla decisione del taglio di attività che, oltre a consentire la continuità occupazionale, tutelerebbe la salute dei dipendenti diretti migliorando le condizioni igieniche del sito. La Filcams quindi ha proclamato lo sciopero del personale di IPS per sostenere la riassunzione delle lavoratrici e la stabilizzazione di tutti i contratti a termine".