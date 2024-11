Liguria in vetrina a Monaco di Baviera, tra agricoltura ed enogastronomia

La Liguria ha portato a Monaco di Baviera un "poker di assi" che ha messo in luce le sue eccellenze agroalimentari, floricole e turistiche, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione sul mercato tedesco. La Regione Liguria, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, ha organizzato una giornata speciale di business, coinvolgendo 24 realtà imprenditoriali del territorio. L'iniziativa è parte di un ampio progetto di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, con il fine di stimolare l'economia locale e promuovere le tradizioni culinarie e culturali della regione.

Eccellenze agroalimentari e floricole – La giornata ha preso il via con un focus sul settore floricolo, con una visita al Mercato Generale dei Fiori di Monaco. Qui, i rappresentanti del settore florovivaistico ligure hanno avuto l’opportunità di incontrare importatori e grossisti tedeschi, esplorando nuove possibilità di collaborazione. Un'importante occasione per i produttori locali di fiori ed erbe aromatiche, che hanno mostrato i propri prodotti e le peculiarità delle coltivazioni liguri in un mercato di grande rilevanza per la floricoltura.

Il gusto della Liguria – Nel pomeriggio, l'attenzione si è spostata sul settore agroalimentare e vinicolo ligure, con un evento organizzato nella sede di Eataly Monaco. Qui, i produttori regionali hanno offerto degustazioni e dimostrazioni delle loro specialità tipiche, dalle conserve alle marmellate, dai formaggi ai salumi, con un focus sui vini DOP delle Cinque Terre. Gli incontri B2B con operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori hanno offerto agli imprenditori liguri l’opportunità di espandere la propria rete commerciale, conquistando una fetta del mercato tedesco, che rappresenta uno dei principali mercati di riferimento per il turismo e i prodotti tipici italiani.

La tradizione del pesto e dei vini liguri – Uno dei momenti più attesi della giornata è stata la gara di pesto al mortaio, tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che ha visto la partecipazione di giornalisti e gastronomi tedeschi. La competizione, che ha avuto una giuria di esperti, ha premiato Peter Amann, fotografo e giornalista, e Kevin Kecskes, chef tedesco, come migliori "pestatori". Il pomeriggio si è proseguito con una masterclass sui vini liguri, che ha messo in risalto le etichette più rappresentative della regione, seguita da una degustazione guidata di olio EVO, per illustrare le proprietà benefiche e il valore qualitativo dell'olio d’oliva ligure.

Turismo e opportunità – Il settore turistico ha trovato spazio in un evento dedicato alle offerte turistiche della Liguria per il 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca, insieme al Console Italiano a Monaco, ha presentato le opportunità che la Liguria offrirà nel futuro prossimo, mentre gli operatori liguri hanno incontrato tour operator e agenzie di viaggio locali per presentare pacchetti e esperienze turistiche. L'incontro si è concluso con un show cooking e una cena a base di prodotti tipici liguri, per un totale di 70 ospiti tra operatori turistici, giornalisti e blogger. Un’opportunità per conoscere da vicino i sapori, i colori e i profumi della regione.