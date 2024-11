GNV, Matteo Della Valle nuovo direttore commerciale

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha annunciato due nuove nomine chiave nel suo team dirigenziale: Matteo Della Valle è stato scelto come nuovo direttore commerciale (Chief Commercial Officer), mentre Matteo De Candia assumerà il ruolo di Direttore Generale per la Spagna. Le nomine arrivano in un momento di crescita per l’azienda, con l'obiettivo di consolidare la sua posizione sui mercati internazionali e sviluppare ulteriormente il settore merci.

Nuove nomine strategiche - Le due nomine riflettono la volontà di GNV di valorizzare le proprie risorse interne. "Con soddisfazione annunciamo due nuove nomine che vanno a valorizzare le nostre risorse interne", ha commentato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV. La compagnia ha puntato su due professionisti con esperienze consolidare in ambiti chiave per il futuro dell'azienda, ovvero il settore passeggeri e merci.

Matteo Della Valle - Della Valle, che ora ricopre il ruolo di CCO, ha una lunga esperienza nel settore delle vendite per il segmento passeggeri. La sua nuova posizione prevede un ampliamento delle sue responsabilità, includendo anche il comparto merci. Questo riflette una visione allargata della compagnia, che punta a sviluppare entrambi i settori in modo complementare per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Matteo De Candia - De Candia è stato nominato Direttore Generale di GNV in Spagna, un incarico strategico dato il suo profondo legame con il mercato iberico. Con una vasta esperienza nel settore merci, De Candia avrà il compito di rafforzare la presenza di GNV in Spagna e nelle rotte internazionali, con un focus particolare sul comparto cargo, che è sempre più centrale per il business dell'azienda.

Obiettivi e sviluppo - Matteo Catani ha espresso soddisfazione per le nomine, sottolineando l’importanza di questi ruoli per garantire una presenza ancora più efficace nei mercati di riferimento e per dare un ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia. "Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più forte e un ulteriore sviluppo per GNV", ha dichiarato Catani. Con queste nuove nomine, GNV rafforza il proprio impegno verso l’espansione e la diversificazione dei servizi, mirando a una crescita sostenibile nel settore passeggeri e merci.