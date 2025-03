Sestri Levante, commercio: rinasce il CIV di via Nazionale, molte iniziative già in programma da maggio a Natale

Domenica 2 marzo il Civ di via Nazionale a Sestri Levante ha presentato le nuove cariche e anticipato le prime iniziative per il rilancio dell’attività del consorzio dopo sette anni. Presidente del consiglio direttivo è Diego Longino, vicepresidente Antonina Vasta, consigliere economo Enrico Vaccarezza, trentadue le attività che hanno già formalizzato l’adesione. Presenti al taglio del nastro anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, il suo vice Sandro Muzio, l’assessore al commercio Giuseppe Ianni, il consigliere regionale Giovanni Boitano e i consiglieri comunali Lidiana Michelon, Albino Armanino, Leo Sanguineti, Luca Ballotta, Mirella DeFilippi e Natalina Cafferata.

Prospettive - "Il nuovo consiglio direttivo desidera ringraziare tutte le attività che si sono già associate rendendo possibile la ripartenza del Civ, con l’auspicio che altre ancora si possano aggiungere nei prossimi mesi – le prime parole del presidente Longino e dei consiglieri Vasta e Vaccarezza -. Un ringraziamento particolare va poi al Comune di Sestri Levante, a tutti i rappresentanti delle istituzioni intervenuti, al comando di Polizia locale che ha garantito la sicurezza durante il taglio del nastro, all’associazione Noi di Pila che ci ha aiutato a realizzare il rinfresco al Parco Sterza e a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa giornata che segna un nuovo inizio per via Nazionale".

Calendario - Molte le iniziative già allo studio del Civ per le quali si attende solo l’approvazione dal Comune e la definizione delle date, a cominciare da una festa per le famiglie con il coinvolgimento di diverse associazioni attive in ambito culturale e sportivo, da tenersi in piazza Alpini Caduti, con ogni probabilità, domenica 4 maggio, mentre entro la fine dello stesso mese c’è l’intenzione di organizzare una sorta di Mangialonga con degustazioni preparate dalle singole attività di via Nazionale. Nei mesi estivi, a giugno e luglio, sono in cantiere due serate di cinema all’aperto in piazza Alpini Caduti e altrettante cene sotto le stelle lungo la via. A settembre, poi, una due giorni dedicata alle birre artigianali, sempre in piazza Alpini Caduti, con esposizioni e degustazioni a cura dei produttori. E, per finire, il Villaggio di Babbo Natale al Parco Sterza nella data, già individuata, di domenica 14 dicembre.

Fiducia - "Il rilancio in grande stile del Civ di Via Nazionale è una buona notizia per Sestri Levante e per il mondo del commercio in generale – commenta Enrico Castagnone, vicepresidente provinciale di Confesercenti con delega al Tigullio -. Auguriamo buon lavoro al nuovo direttivo e a tutti soci, rimarcando il ruolo giocato dagli esercizi di vicinato nella valorizzazione e nel presidio delle nostre città, un impegno che proprio i Civ riescono a mettere a frutto nel migliore dei modi".

