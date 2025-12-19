Economia

Transizione energetica: l’Italia protagonista con le pompe di calore

di Redazione

Sul tappeto le opportunità, le sfide e i benefici legati all’uso delle pompe di calore

SettimoLink

L’Italia si conferma protagonista nella transizione energetica grazie all’adozione crescente delle pompe di calore, soluzioni efficienti e sostenibili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.

Ne parlano a Telenord esperti e rappresentanti del settore durante un incontro dedicato: Sonia Sandei, Special Advisor di Assoclima; Fabrizio Ghidini, Vicepresidente di Federconsumatori; e Ivan Marinelli, Presidente di AEC.

L’iniziativa si propone di analizzare le opportunità, le sfide e i benefici legati all’uso delle pompe di calore, mettendo in luce il ruolo dell’Italia nell’innovazione tecnologica e nella diffusione di soluzioni energetiche più sostenibili.

