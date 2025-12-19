Agriturismo, Liguria guida la semplificazione: nuova normativa più flessibile e meno burocrazia

La Regione Liguria compie un passo decisivo a sostegno del settore agrituristico con l’approvazione delle nuove disposizioni di attuazione della legge regionale n. 37 del 21 novembre 2007. Un intervento che punta con decisione alla semplificazione amministrativa e al rafforzamento della competitività delle aziende del territorio.





“La Liguria diventa la prima Regione in Italia per sburocratizzazione nel comparto agrituristico – afferma Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura –. Abbiamo recepito integralmente le richieste degli operatori e dei sindaci, costruendo un testo condiviso che risponde al 100% alle istanze delle associazioni di categoria, senza rinunciare alla qualità dell’offerta e al rispetto del territorio”.





La riforma introduce una revisione profonda delle disposizioni attuative, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici, chiarire le procedure autorizzative e incentivare nuove forme di ospitalità, in particolare l’agricampeggio, sempre più richiesto dal mercato turistico.





Tra le principali novità figurano l’aumento del numero massimo di ospiti e di piazzole, l’esclusione dei minori di 14 anni dal conteggio dei nuclei familiari, la semplificazione della SCIA, l’eliminazione di obblighi ormai superati come la comunicazione preventiva delle tariffe e una maggiore chiarezza sulle attività agrituristiche connesse, comprese quelle sportive. Aggiornate anche le regole per le strutture innovative, come il glamping, in linea con l’evoluzione del turismo rurale.





“È una riforma di buon senso – conclude Piana – che rafforza la competitività delle aziende liguri, valorizza l’entroterra e conferma la Liguria come una Regione capace di ascoltare chi lavora e di accompagnare lo sviluppo dell’agriturismo come leva strategica per l’economia, il turismo e la tutela del territorio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.