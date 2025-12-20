Regione Liguria, tre milioni di euro per le infrastrutture di ricerca. A marzo il bando per favorire trasferimento tecnologico
di Redazione
Dal 17 marzo al 30 aprile Regione Liguria apre un bando da 3 milioni di euro per sostenere le infrastrutture di ricerca, con contributi fino al 50% degli investimenti per favorire innovazione e trasferimento tecnologico
Regione Liguria continua a investire nella ricerca, dal 17 marzo al 30 aprile sarà attivo il bando da 3 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca pubbliche e private liguri, che operano nell'ambito delle aree d'interesse della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale.
