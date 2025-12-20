Regione Liguria, tre milioni di euro per le infrastrutture di ricerca. A marzo il bando per favorire trasferimento tecnologico

Regione Liguria continua a investire nella ricerca, dal 17 marzo al 30 aprile sarà attivo il bando da 3 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca pubbliche e private liguri, che operano nell'ambito delle aree d'interesse della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale.

"La Liguria presenta un ecosistema di ricerca solido e altamente qualificato - sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con questo nuovo strumento andiamo a favorire il trasferimento tecnologico, facilitando l'accesso delle imprese alle infrastrutture di ricerca regionali".

La misura, inserita nell’azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, è rivolta ai soggetti gestori delle infrastrutture di ricerca regionali e prevede contributi a fondo perduto a copertura fino al 50% degli investimenti realizzati, per un importo massimo di 400 mila euro. Gli interventi finanziabili comprendono sia spese materiali, come l’acquisto di macchinari, attrezzature e lavori di adeguamento, sia spese immateriali, tra cui brevetti, licenze e software.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi On Line” di Filse dal 17 marzo al 30 aprile, mentre dal 2 marzo il bando sarà disponibile per la consultazione in modalità offline; requisito fondamentale per l’ammissibilità dei progetti è la coerenza degli investimenti con le reali esigenze del tessuto imprenditoriale.

