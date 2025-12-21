Registro navale di San Marino sotto esame: dialogo con Itf per uscire dalle bandiere di comodo
di Redazione
San Marino punta ora a rafforzare la credibilità del proprio Registro e, in prospettiva, a ottenere il riconoscimento come bandiera comunitaria
Incontro a Genova tra il Registro navale di San Marino e il sindacato internazionale Itf per valutare un possibile cambio di status. L’obiettivo dell’Itf è verificare se esistano le condizioni per rimuovere la bandiera sammarinese dalla lista delle “bandiere di comodo”, in cui è stata inserita nel 2023.
Il Registro, attivo dal 2021 e aperto alle navi mercantili dal 2023, ha illustrato i propri criteri di selezione: esclusione delle navi con precedenti gravi, controlli tecnici e adesione alle principali convenzioni internazionali. Secondo l’Itf, il confronto è stato costruttivo e ha aperto alla collaborazione su ispezioni e contratti di lavoro conformi agli standard internazionali.
San Marino punta ora a rafforzare la credibilità del proprio Registro e, in prospettiva, a ottenere il riconoscimento come bandiera comunitaria nell’ambito del percorso di associazione con l’Unione europea.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Agriturismo, Liguria guida la semplificazione: nuova normativa più flessibile e meno burocrazia
19/12/2025
di Redazione
Ansaldo Energia fornisce la turbina GT26 per la nuova centrale di Mátra in Ungheria
18/12/2025
di Stefano Rissetto