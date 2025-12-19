Genova: nuove opere in costruzione, problemi e soluzioni
di Redazione
Focus su aspetti legali e tecnici alle esigenze dei cittadini, proponendo strategie e soluzioni per conciliare sviluppo urbano e qualità della vita
A Genova si apre il dibattito sulle nuove opere, tra sfide, criticità e possibili soluzioni.
Ne parlano a Telenord esperti e rappresentanti del settore durante un incontro a Telenord: Vincenzo Nasini, avvocato e vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente di Ape Genova; Paolo Prato, avvocato e presidente della Federazione Ligure della Confedilizia; Franco Pacini, perito industriale; e Giusi Cilia, presidente del comitato Via Ferri 16.
L’iniziativa vuole offrire un quadro completo delle problematiche legate alla realizzazione di nuove opere, dagli aspetti legali e tecnici alle esigenze dei cittadini, proponendo possibili strategie e soluzioni per conciliare sviluppo urbano e qualità della vita.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ansaldo Energia fornisce la turbina GT26 per la nuova centrale di Mátra in Ungheria
18/12/2025
di Stefano Rissetto
Assinter Italia, Pier Paolo Greco eletto presidente per il biennio 2026-2028
18/12/2025
di Stefano Rissetto
Fincantieri ripensa la sua identità digitale: debutta il nuovo portale con l’AI agent captAIn
18/12/2025
di Stefano Rissetto