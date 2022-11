Arenzano, 20 dipendenti della Bocchiotti/Hager trasferiti a Tortona. È sciopero immediato

Mobilitazione dei lavoratori alla Bocchiotti/Hager di Arenzano. I dipendenti dell'azienda protestano contro l'annunciato trasferimento di una ventina di dipendenti a Tortona. La multinazionale tedesca, che si occupa di canaline in Pvc per fili elettrici, trasferirà i dipendenti del reparto logistica (che gestiscono i magazzini) sostituendoli con degli interinali. Il gruppo industriale Bocchiotti, da sempre specializzato in sistemi di canalizzazione, tubi protettivi, quadri, centralini e casette, è presente a Genova da quasi 60 anni, essendo nato nel 1965 a Genova da un'idea di Domenico e Cesare Bocchiotti, per poi crescere fino a spostarsi nel 1998 in una nuova sede nella zona industriale della cittadina rivierasca, in via Pian Masino, fino all'acquisizione nel 2015 da parte di Hager Group.

I sindacati hanno deciso per lo sciopero immediato, a partire da questa mattina, venerdì 4 novembre,come sottolineano in una nota, nella quale spiegano la loro posizione. Filt (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), Fit (Federazione Italiana Trasporti) e Uiltrasporti hanno provato ad aprire un tavolo di confronto, ma Professional Solutions e Bocchiotti/Hager hanno scelto di proseguire unilateralmente con i trasferimenti di tutti i lavoratori dipendenti sul sito di Tortona, senza alcun accordo e in piena violazione del CCNL Logistica Trasporto Merci. Il comunicato prosegue con queste dure parole: "Considerando che presso il cantiere Bocchiotti/Hager qualcuno già sosteneva che i dipendenti Professional Solutions da lunedì 7 novembre 2022 sarebbero stati sostituiti con personale in somministrazione Bocchiotti/Hager, la società datrice di lavoro in data 3 novembre ha consegnato una lettera di trasferimento temporaneo del personale presso il sito di Tortona, con un tentativo maldestro di camuffare la reale volontà di liberarsi dei lavoratori operanti sul sito di Arenzano, ritenuti ormai improduttivi, pertanto le segreterie proclamano lo sciopero immediato di tutto il personale addetto". Nel pomeriggio atteso un presidio dei lavoratori davanti alla sede dell'azienda.