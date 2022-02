Genova, ricercata va in albergo ma Allert Alloggiati la scopre. Arrestata

di Matteo Angeli

Il sistema telematico ha segnalato la presenza della cinquantottenne pregiudicata alla Polizia. Condotta nel carcere di Pontedecimo, dovrà scontare una pena di oltre due anni

Una donna ricercata è stata scoperta dalla Polizia grazie a "Alert Alloggiati" in un albergo genovese nel quale aveva preso alloggio. E' stata arrestata.

Alert Alloggiati è un sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati che segnala alle forze dell'Ordine la presenza di un ospite ricercato presso una struttura ricettiva.

Ricevuta la segnalazione,gli agenti di Polizia si sono recati nell'albergo per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova. La donna, una cinquantottenne pregiudicata per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, dovrà scontare una pena a 2 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione. E' stata trasferita in carcere a Pontedecimo.