Genova, polizia interviene per una lite e scopre 400 grammi di cannabis: coppia in manette

di Marco Innocenti

La donna, alla vista delle divise, ha cercato di chiudere la porta per evitare la perquisizione: la droga era nascosta in un trolley insieme a 5mila euro

La Polizia di Genova ha arrestato una coppia, lui 49enne e lei 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di martedì, gli operatori delle Volanti dell’U.P.G. e del Commissariato centro sono intervenuti in via XX Settembre a seguito della segnalazione di una lite e, quando hanno suonato il campanello dell’appartamento, si sono visti aprire la porta da una donna che, alla vista delle divise, ha cercato di chiudere precipitosamente per impedire l’accesso all'appartamento.

Lo strano comportamento della donna e il forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’abitazione hanno portato gli agenti ad effettuare un controllo. Dentro casa, hanno trovato il compagno della 47enne e 397,42 gr di cannabis nascosti dentro due calzini riposti in un trolley, oltre che 5000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. I due saranno giudicati questa mattina con rito direttissimo.