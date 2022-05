Genova, ragazzo travolto dal treno: stava tornando a casa da scuola

di Redazione

L'impatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione

Il ragazzino morto nel pomeriggio di venerdì, 13 maggio ndr, a Genova dopo essere stato travolto da un treno stava tornando a casa, a Voltri, dopo essere uscito da scuola a Sampierdarena.

Il giovane, 16 anni da compiere, ha attraversato i binari per fare prima ma non si è accorto del treno merci che stava arrivando. L'impatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Non è chiaro se stesse indossando le cuffie per ascoltare la musica o se stesse guardando il telefonino.