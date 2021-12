Genova, quasi due ore per uscire dal parcheggio di Piazza della Vittoria

di Matteo Angeli

Decine e decine di automobilisti sono rimasti bloccati in macchina per un tempo infinito. "E chi ci rimborsa il tempo perso?"

Il periodo di Natale porta per definizione un aumento importante del traffico in centro. Ma quello che è accaduto questa sera nel parcheggio di piazza della Vittoria a Genova è qualcosa di clamoroso. Decine e decine di automobilisti sono rimasti bloccati in macchina per quasi due ore.

"Non è la prima volta che accade - spiega un ragazzo di 25 anni seduto a bordo della sua vettura - ma un'esperienza del genere è qualcosa che va oltre ogni logica. Capisco che il traffico sulla strada non sia scorrevole e quindi si faccia fatichi ad immettersi ma non è possibile stare un'ora e mezza bloccati".

In molti poi si pongono una domanda. "Io sono venuto qui perchè è comodo perchè si paga con Telepass, ma chi mi rimborsa il tempo che sono stato qui fermo?".

Tutta la zona è rimasta bloccata fino a tarda sera.