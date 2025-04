Genova: 'presepe pasquale' alla Consolazione, per il secondo anno dopo un'assenza di secoli

Per il secondo anno consecutivo, dopo un’assenza durata secoli, il presepe pasquale – noto anche come presepe della Passione – fa ritorno a Genova. L’allestimento si trova nel cuore della città, all’interno della chiesa di Nostra Signora della Consolazione.

I padri agostiniani spiegano che "il presepe pasquale, come quello di Natale, nasce per rendere concreti gli eventi della vita di Gesù". Questa antica tradizione, ormai quasi dimenticata, sta lentamente ritrovando spazio. "Quando l'alfabetizzazione non era diffusa - spiegano - era necessario usare la pittura, la scultura e l'arte presepiale per comprendere e diffondere il contenuto dei Vangeli. La tradizione del presepe pasquale, piuttosto diffusa anche da noi nel XVIII e nel XIX secolo, è poi andata scemando mentre resta viva nei Paesi come Austria e Germania. Negli ultimi anni sta timidamente ritornando per rappresentare i giorni della passione e morte di Cristo, fino alla Resurrezione. Inoltre, nel contesto di giorni in cui la dimensione religiosa è schiacciata dalla corsa a colombe e uova di cioccolata, il presepe pasquale può essere un modo per interrogarsi sul senso più profondo del nostro stare al mondo".

Il presepe ripercorre, attraverso sette scene, gli episodi salienti della Passione secondo i Vangeli: dall’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme fino alla Resurrezione. Sono rappresentati anche l’ultima cena, la preghiera nell’orto degli ulivi, il processo, la salita al Calvario e la crocifissione. L’esposizione, inaugurata nella Domenica delle Palme, resterà visitabile fino al 12 maggio, giorno dell’Ascensione.

