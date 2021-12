Genova, Piciocchi sullo stadio Ferraris: "Preventivati diversi lavori di manutenzione"

di Marco Garibaldi

In consiglio comunale l'assessore Pietro Piciocchi ha parlato degli interventi di manutenzione presso lo stadio Luigi Ferraris a Marassi. A chi faranno capo i relativi oneri di manutenzione?

"Sappiamo che lo stadio ha parecchie criticità ma ricordo, solo per fare un esempio, che la società Luigi Ferraris, che ha in gestione lo stadio e ha l’onere della manutenzione straordinaria e ordinaria, ha proceduto alla sistemazione dei bagni, dell’impianto di illuminazione e impermeabilizzazione della tribuna.

Ci sono altri lavori già preventivati e concordati con i nostri uffici ma, questo, è un momento di transizione per le nostre squadre calcistiche: abbiamo già avuto contatti con la nuova proprietà del Genoa e stiamo parlando, da tempo, anche con la proprietà della Sampdoria per quanto riguarda il progetto più ampio di riqualificazione dello stadio. Nei mesi scorsi c’è stato anche un interessamento del credito sportivo. Proseguiremo certamente su questa strada per portare il progetto a compimento".