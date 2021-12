Genova, un trenino elettrico per spostarsi in centro. Bordilli: "È tra le nostre priorità"

di Marco Garibaldi

L'assessore: "Stiamo lavorando per il reperimento dei finanziamenti in modo da realizzarlo in tempi brevi: il progetto ci piace"

Mercoledì 15 Dicembre 2021