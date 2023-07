Genova, ordinanza anti-alcol, Bucci: "Faremo correttivi, ma non è limitazione della libertà"

"Il senso dell'ordinanza non è di limitare la libertà delle persone ma di aumentarla, per non avere ragazzini ubriachi in giro, libertà di chi vuole trascorrere una serata in tranquillità, libertà di tutti" Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della cerimonia di avvicendamento in Capitaneria, ha risposto alle domande dei giornalisti sull'ordinanza anti-alcol dei giorni scorsi.



"Variarla? Ci stiamo lavorando e sicuramente ci saranno dei correttivi. Certamente resta il problema di chi va in spiaggia a farsi una pizza con una birra e me l'ha detto anche mio figlio: faremo in modo che si possa fare, finché si tratta di una pizza o una birra che non hanno mai fatto male a nessuno. È sciocco e lo modificheremo - ha aggiunto il primo cittadino-. Deve rimanere il fatto che certe situazioni sono assolutamente inaccettabili e vanno risolte. Abbiamo bisogno certamente di una stretta, qualcosa di più rigido".



"Ma se questo non dovesse essere la soluzione migliore la cambieremo non appena ne avremo un'altra, nei prossimi quindici giorni - conclude - ci saranno sicuramente delle modifiche".