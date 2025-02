Genova, oltre sei mila euro al Gaslini con la raccolta fondi di Confcommercio e Confesercenti

L'iniziativa - “Un santo Natale per i Bambini del Gaslini”, ha avuto come obiettivo il sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti del prestigioso ospedale genovese. La raccolta fondi ha coinvolto ben 67 attività commerciali, tra negozi e botteghe storiche, che hanno deciso di partecipare attivamente all’iniziativa. Questi esercizi hanno collaborato con l’associazione Band degli Orsi O.D.V., che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati all’Istituto Gaslini di Genova. Grazie alla partecipazione delle attività, è stato possibile raccogliere una somma significativa per aiutare chi si trova in difficoltà.

Il risultato - Oltre 6.000 euro raccolti nelle ultime festività natalizie sono stati donati alle famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini. La raccolta fondi è stata organizzata da Confcommercio Genova e Confesercenti Genova, con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Genova.

“La raccolta fondi è stata realizzata grazie alla sensibilità di 50 artisti che, con grande generosità, hanno donato importanti opere pittoriche, tra cui disegni, collage, acquerelli e pastelli su carta a tema libero, per un totale di circa 500 creazioni vendute da numerosi negozi genovesi ai propri clienti. Un ringraziamento particolare va alle attività commerciali, che, con entusiasmo, hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto il commercio genovese sia una risorsa fondamentale per la nostra comunità", ha spiegato Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.

"In particolare, gli artisti hanno eseguito tra le 5 e le 20 opere pittoriche ciascuno tra disegni, collage, acquerelli e pastelli su carta a tema libero. Le opere sono state consegnate a Botteghe Storiche e di Tradizione e negozi. La sentita partecipazione delle attività commerciali è l'ennesima dimostrazione di come le piccole realtà locali possano essere un pilastro di supporto per iniziative culturali e sociali che fanno crescere la nostra città", ha aggiunto Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Genova.

"Come sempre la nostra città si dimostra sensibile a iniziative di sostegno sociale importanti. Così, lo scorso Natale, abbiamo dimostrato quanto i nostri commercianti sappiano fare rete tra loro e creare belle sinergie, come questa con gli artisti, per finalità benefiche a sostegno di chi da anni svolge un lavoro importantissimo al fianco delle famiglie dei piccoli ricoverati al Gaslini. Questa bella collaborazione e i risultati ottenuti, a favore dell'Associazione Band degli Orsi, sono un bellissimo tassello di speranza e di positività verso il futuro della nostra Genova", ha detto Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova.

"Un'iniziativa congiunta delle associazioni cittadine dei commercianti che ha visto protagonisti tante botteghe storiche e locali di tradizione, quale segno tangibile della vicinanza dei piccoli imprenditori genovesi al Gaslini e alle numerosissime famiglie che ogni anno si rivolgono a questo prestigioso Istituto che è stato la culla della pediatria in Italia", ha evidenziato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

"Desidero esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con tanto impegno a questa iniziativa presidente dell'associazione Band degli Orsi O.D.V. Questi gesti di solidarietà fanno davvero la differenza, portando speranza e conforto a chi ne ha più bisogno. Un grazie di cuore a tutti", ha commentato Pierluigi Bruschettini, presidente dell'associazione Band degli Orsi O.D.V.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.