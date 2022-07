Genova, oggi ancora bollino rosso: domani e mercoledì giallo

Bollino rosso anche oggi, domani e mercoledì sarà giallo. Il caldo non molla la presa neppure sulla nostra regione e soprattutto a Genova.

ll sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta (bollino rosso) anche per la giornata di oggi, lunedì 25 luglio