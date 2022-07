Genova, il caldo non concede tregua: bollino rosso anche per venerdì e sabato

di Marco Innocenti

Si prevedono temperature di 27 gradi alle 8 del mattino, 30 gradi alle 14, con però 35 gradi percepiti

Non concede tregua l'ondata di calore che, da giorni ormai, sta tenendo sotto scacco la nostra regione e non soltanto. A conferma di ciò, arriva la decisione del sistema nazionale di previsione per le ondate di calore che, anche per la giornata di sabato 23 luglio, ha collocato la città di Genova al livello 3 di allerta, quello massimo, corrispondente al bollino rosso, con temperature che sono previste intorno ai 27 grazi alle 8 del mattino e 30 gradi alle 14, con una temperatura percepita di 35 gradi.

Lo stesso sistema di previsione ha poi confermato il bollino rosso anche per la giornata di domani, venerdì 22 luglio.