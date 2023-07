Genova, metropolitana chiusa fino al 18 agosto: attivo il servizio di navette

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da lunedì 3 luglio e fino al 18 agosto la metropolitana di Genova rimarrà chiusa per lavori, sono previsti infatti interventi di sostituzione dell'armamento e dei binari in diversi tratti del tracciato. Per ultimare la manutenzione dell'opera saranno necessari circa due mesi.

In sostituzione alla metropolitana è stato attivato un servizio di navette Nsm che seguirà le stesse fermate tra Brignole e Certosa, con l'aggiunta di due soste in piazza Pallavicini - che sarà il capolinea a ponente, e piazza Montano nel quartiere di Sampierdarena. Cancellate invece le fermate di San Giorgio e Sarzano, irraggiungibili per gli autobus.

Secondo Amt il servizio della navetta non causerà disagi per viaggiatori e pendolari, grazie al numero di fermate e delle frequenze dei vari autobus. Gli orari delle corse vanno dalle 5 del mattino alle 23.48 nei giorni feriali, mentre partiranno alle 6 al sabato e nei giorni festivi per terminare sempre prima della mezzanotte. Resterà comunque attiva la linea serale 9 che collega Caricamento con Pontedecimo.

Queste le fermate che verranno effettuate dalla linea Nsm: in Direzione Pallavicini le navette partono da via Fiume per piazza De Ferrari, poi via Gramsci, via Alpini D’Italia, via Buozzi, piazza Montano, via Canepari 1, piazza Pallavicini. In direzione di via Fiume partenza da piazza Pallavicini, per via Jori 3, via Cantore 1, via Buozzi Metro, via Adua, via Gramsci Metro, piazza De Ferrari Metro, e infine via Fiume.

La frequenza delle navette nelle ore di punta è stimata tra i 4 e i 6 minuti, salvo imprevisti. Il servizio rimarrà gratuito negli stessi orari in vigore per la metropolitana, ovvero tutti i giorni dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22, fino alla fine dei lavori. Ad eccezione di quella di Brignole, tutte le biglietterie rimarranno operative.