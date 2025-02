Genova: Marinella di Nervi, Mascia a confronto col liquidatore per studiare rilancio storica struttura

Oggi a Palazzo Tursi incontro cruciale per garantire un futuro alla Marinella di Nervi, struttura affacciata sul mare della passeggiata Anita Garibaldi, da anni oggetto di interventi di recupero e pesantemente colpita dalle disastrose mareggiate del 2018 e del 2019. L’Assessore comunale a Urbanistica, Edilizia privata e Demanio marittimo Mario Mascia ha incontrato il curatore della liquidazione giudiziale de La Marinella Dante Benzi coi suoi consulenti tecnici e l’avvocato Armando Gamalero, legale della procedura.

Il Tribunale di Genova ha posto in liquidazione giudiziale la società concessionaria, La Marinella 1934 srl, società che ha quasi completamente ristrutturato l'edificio con l'obiettivo di ospitare un hotel, un ristorante, un bar e una spa, quest’ultima ancora da realizzare. Nel frattempo si registrano molte manifestazioni di interesse per La Marinella. Per focalizzare e condividere il percorso più rapido ed efficace al fine di attrarre investitori e finalizzare quanto prima l'acquisizione con asta pubblica del complesso aziendale con l'ottenimento della necessaria concessione demaniale marittima da parte dei soggetti interessati, questa mattina l’Assessore comunale a Urbanistica, Edilizia privata e Demanio marittimo Mario Mascia ha incontrato a Palazzo Tursi il curatore della liquidazione giudiziale de La Marinella Dante Benzi coi suoi consulenti tecnici e l’avvocato Armando Gamalero, legale della procedura.

"Il recupero ed il rilancio della Marinella di Nervi è un obiettivo prioritario che intendiamo portare avanti anche avvalendoci della Genoa Business Unit nel ruolo di facilitatore – spiega l’assessore Mario Mascia -. Oggi abbiamo fatto il punto sul timing del percorso ad evidenza pubblica che porterà all'individuazione del soggetto aggiudicatario del complesso aziendale ed assegnatario della correlata concessione demaniale marittima. Nelle intenzioni della procedura la gara verrà bandita a fine maggio e in accordo anche con gli uffici comunali stiamo lavorando ad una soluzione che permetta di far decorrere la durata ventennale della concessione demaniale marittima a partire dall'aggiudicazione. Il prezzo di vendita in gara rifletterà la base d’asta ed è ancora oggetto di una valutazione da parte dei consulenti tecnici incaricati dal liquidatore giudiziale, fermo restando che tale prezzo sarà ovviamente svincolato dalle spese e dai debiti accumulati dalla precedente società. Col liquidatore giudiziale abbiamo affrontato anche il tema della difesa del litorale antistante la Marinella con la costruzione della diga soffolta progettata da Aster, che servirà a proteggere l’edificio e per la cui realizzazione nel Piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027 abbiamo previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Intendiamo quindi informare più investitori possibili sulle opportunità offerte da questo progetto impegnandoci, per quanto di nostra competenza, a trovare le soluzioni migliori".

I soggetti interessato all’acquisizione della Marinella possono contattare la Genoa Business Unit (genoabusinessunit@comune.genova.it), lo Studio Benzi (dante.benzi@studiobenzi.com) o scrivere alla casella del fallimento (lg16.2025genova@pecliquidazionigiudiziali.it).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.