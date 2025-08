Genova, centrodestra all'attacco, Lega: “Con il no della sinistra allo Skymetro persi 400 milioni, inoltre ora la città deve restituirne 32"

L'opposizione di centrodestra critica pesantemente la giunta Salis per l'esito dell'incontro romano tra il ministro Salvini da una parte e dall'altra la sindaca, il vice Terrile e l'assessore Ferrante.

Lega - “Con la sinistra al governo della città, Genova perde quasi 400 milioni di euro per lo Skymetro e si trova costretta a restituirne circa 32.” È l’accusa lanciata dalla Lega, che in una nota ufficiale commenta con durezza le conseguenze della decisione dell’amministrazione comunale di non proseguire con il progetto.

Per la realizzazione dello Skymetro, il sistema di trasporto sopraelevato previsto per potenziare la mobilità urbana, erano stati assegnati 398 milioni di euro, di cui 39,8 milioni già trasferiti al Comune come anticipazione. Tuttavia, ad oggi il Comune ha speso e rendicontato (sulla piattaforma Regis, N.d.R.) solo circa 4 milioni di euro. Se, come sembra, l’amministrazione deciderà di non portare avanti l’investimento, scatteranno anche circa 3 milioni di euro di penali legate alla risoluzione dei contratti già firmati.

A fronte di questo scenario, Genova non riceverà più i 398 milioni originariamente previsti. Secondo quanto disposto dalla normativa, non saranno richieste la restituzione delle somme già spese e correttamente rendicontate, ma la città sarà comunque tenuta a restituire circa 32 milioni di euro, pari alla parte di anticipazione non giustificata da spese effettive.

Una situazione definita “grave e dannosa” dalla Lega, che individua nella gestione dell’attuale amministrazione comunale “una responsabilità diretta nella perdita di risorse fondamentali per il futuro infrastrutturale della città”.



Sempre dal Carroccio, il capogruppo Paola Bordilli puntualizza: “Il centrosinistra non solo ha fatto perdere un finanziamento già stanziato di 398 milioni di euro, ma ora – grazie alla gestione approssimativa della giunta Salis – Genova dovrà restituire più di 32 milioni. La sinistra gioca coi numeri sulla pelle dei genovesi, e la prova è tutta nei rendiconti che il Comune ha già inviato al Ministero delle Finanze".

Pietro Piciocchi e i consiglieri di Vince Genova - Assai aspra la nota dell'ex vicesindaco Pietro Piciocchi e dei consiglieri di Vince Genova Mauro Avvenente, Rossana Stuppia, Anna Orlando e Davide Falteri: "Altro che soddisfazione, come ha dichiarato la Sindaca Salis! Il suo incontro odierno con il Ministro Salvini segna la certificazione del fallimento totale della sua Giunta sul capitolo del trasporto pubblico in Val Bisagno: ben 398 milioni di euro che vengono definitivamente sottratti alla nostra Città per la scelta scellerata di rinunciare al progetto dello Skymetro, negando ai cittadini della Val Bisagno il diritto di potersi spostare attraverso sistemi di trasporto pubblico degni di una moderna Città.

Un danno enorme inferto all'economia cittadina che dovrà anche rinunciare ad una gigantesca opportunità di lavoro per tutte le aziende dell'indotto, come ha recentemente osservato il Presidente di Confindustria.

Grazie alla Giunta Salis, Genova entra nel guinnes dei primati, unica Città italiana che dice NO a centinaia di milioni di euro che saranno restituiti a Roma e destinati ad altre Città più intraprendenti e meritevoli della nostra.

Dobbiamo prendere atto di come Genova oggi subisca una delle peggiori umiliazioni della sua storia e di come gli impegni presi in campagna elettorale dalla Sindaca siano stati disattesi: ricordiamo tutti la promessa di mantenere queste risorse a favore di un altro progetto di trasporto pubblico in Val Bisagno che, allo stato, è pura fantasia.

E invece la rinuncia al progetto comporta altresì che il Comune di Genova dovrà restituire circa 32 milioni di euro anticipati dal Ministero: non certo una toccasana per la gestione della cassa dell'Ente.

Non permetteremo che questa Amministrazione continui a prendere in giro i cittadini della Val Bisagno e alla ripresa dei lavori del Consiglio comunale porremo la Giunta di fronte alla proprie gravissime responsabilità".

FDI: "Con la Salis a Genova è tornato l'immobilismo" - "Non avevamo mai visto un sindaco esprimere soddisfazione per aver buttato via 398 milioni che sarebbero serviti alla realizzazione di un'opera strategica per la propria città. Il tutto, senza nemmeno avere un'alternativa valida e pronta. Dopo l'aumento IMU a canone concordato, le passerelle e il rallentamento di alcuni cantieri, oggi la sinistra genovese grida al successo per una sconfitta. È bastato poco per capire che Silvia Salis si stia prestando ad essere grimaldello di quella solita sinistra che sta riportando Genova ai tempi dell'immobilismo", così in una nota il gruppo consiliare di FDI in Comune.

