Genova, la festa dei "Riders - Babbo Natale" in piazza De Ferrari

di Redazione

Tanti Babbi Natale a bordo di una “ slitta “ a due ruote hanno atrraversato oggi tante zone della Liguria per poi radunarsi in piazza De Ferrari a Genova.

Due giorni in viaggio per la strade della nostra regione per per raccogliere fondi a sostegno dell’Istituto Gaslini.

Il rumoroso e colorato corteo durante il weekend ha toccato diverse cittadine: Recco, Nervi, Sestri Ponente, ma anche la Valle Scriva, attraversando Isola del Cantone e Isolabuona, Montoggio, Casella e Busalla. Quindi la tappa finale in piazza De Ferrari.

A portare i saluti della Regione Liguria l'assessore Simona Ferro: "Il Natale è la festa per eccellenza dei bambini che grazie allo spirito di solidarietà di questi meravigliosi motociclisti, potranno viverlo con un sorriso in più Grazie Riders, i bambini sono le anime più belle e la nostra speranza di un futuro migliore".

