Genova, nonostante il Natale anche sabato il corteo dei No Green pass

di Redazione

La notizia non farà sicuramente piacere ai negozianti e ai cittadini che vorranno andare in giro a fare shopping

Nonostante il periodo natalizio anche domani il popolo dei no green pass marcerà per le vie di Genova. La notizia non faà sicuramente piacere ai negozianti e ai cittadini che vorranno andare in giro a fare shopping.

Il corteo numero 23 questa volta almeno non passerà dal centro ma nelle zone appena fuori. L’appuntamento è in piazza della Vittoria nel primo pomeriggio e poi partenza del corteo intorno alle 16.30.

Questo il percorso ad anello: via Brigata Bisagno, via Barabino, piazza Palermo, piazza Tommaseo, via Caffa, piazza Alimonda, via Invrea, via Casaregis, corso Torino via Pisacane e ritorno in piazza della Vittoria.

Nel centro invece la tradizionale cerimonia del “Confeugo” che sarà preceduta dal Corteo Storico e dal Corteo delle Repubbliche Marinare che dalle 15 attraverseranno le vie del centro storico. A seguire, a Palazzo Ducale, la presentazione degli equipaggi della Regata Storica.