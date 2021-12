Genova, Povia malato di Covid. Niente partecipazione al corteo no green pass

di Redazione

"Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha spiegato l’artista scusandosi per la sua assenza". Intanto il fronte si sembra spaccato. Per la prima volta due cortei differenti

Doveva partecipare al corteo di Genova contro il Green Pass ma è rimasto a casa perchè colpito dal Covid. ll cantante Giuseppe Povia è infatti risultato positivo.

“Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha spiegato l’artista scusandosi per la sua assenza.

Povia era atteso dai genovesi contestatori del Green Pass che oramai dalla scorsa estate si radunano ogni sabato per poi muoversi in corteo per le vie di Genova.

Intanto il fronte si sembra spaccato. Non è dato sapere se per la prevista presenza di Povia, in passato contestato per le sue posizioni razziste.

Per la prima volta ci sono stati due cortei. Il primo con partenza da piazza della Vittoria, l'altro ha invece percorso piazza Caricamento, per poi percorrere via Gramsci, piazza della Nunziata, gallerie Bixio e Garibaldi, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e arrivo ai giardini Brignole.