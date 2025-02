Genova, Iren inaugura un nuovo sportello alla fermata della metro di Brignole

"Da oggi si potrà pagare una bolletta e poi andarsi a mangiare una brioche" dice tra il serio e il faceto il presidente di Regione Marco Bucci al momento del taglio del nastro del nuovo sportello di Iren di piazza Raggi. All'interno del nuovo spazio alla base dell'edificio ex poste - già completamente rinnovato per ospitare la nuova sede della multiutility - infatti è presente anche un bar, gestito da MenteLocale, che si alterna a tutte le attività offerte da questo tipo di servizio come uffici per le consulenze, gestione di nuove offerte e abbonamenti, pagamenti. Una delle novità più interessanti di questo sportello è il collegamento diretto con il binario della stazione della metropolitana, da oggi e fino al 2030 denominata Brignole-Iren grazie ad un accordo con Amt.

Lo sportello, che si aggiunge agli oltre 20 sparsi per la città, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 09:30 alle 13:00.

Per l'inaugurazione Iren ha pensato anche a tutta una serie di attività per grandi e bambini. Si va dalla (finta) cartomante che prevede un futuro nefasto in caso di un continuo utilizzo dell'energia generata da combustibili fossili al cruciverba dedicato alla multiutility, passando per le due mascotte che hanno intrattenuto i più piccoli: un girasole (che rappresenta il green) e un maialino (che invece raffigura un salvadanaio, ovvero il risparmio).

Le dichiarazioni - "Oggi inaugurando questo sportello dedicato ai clienti, abbiamo voluto aprire le porte della nuova casa di Iren a Genova a tutta la cittadinanza: un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di essere sempre più presenti, visibili e vicini alla Città e, in generale, ai nostri territori e comunità di riferimento – ha commentato Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren -. Mettiamo a disposizione uno spazio completamente rinnovato nel cuore di Genova, perfettamente integrato con il sistema di trasporto metropolitano che faciliterà gli utenti e potrà contribuire a un crescente miglioramento del servizio offerto".

"L’inaugurazione odierna valorizza il contatto diretto con gli utenti – dichiara il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – e si inserisce quindi nel solco di quell’osmosi tra enti, aziende e cittadini che intendiamo promuovere favorendo sempre di più l’informazione e la trasparenza. La nascita, quindi, di un nuovo servizio a tutta la cittadinanza rappresenta un ulteriore elemento positivo per la città e ben si integra in un punto strategico, ad alta percorrenza, vicino al binario della metropolitana. Una Città in cui viene potenziata la mobilità, la vivibilità e i servizi in generale, si traduce in una qualità di vita superiore e in un orientamento dinamico e attivo foriero di ulteriore crescita e attrattività".

"Questa apertura rafforza il grande legame che esiste tra il nostro territorio e Iren, dimostrando una volta in più come Genova e l’intera Regione siano luoghi fertili per fare impresa ed espandersi – dichiara il presidente di Regione Liguria Marco Bucci - In questa giornata di festa, come Regione Liguria non possiamo che essere soddisfatti nel vedere la realizzazione di un progetto così integrato con i trasporti pubblici cittadini, a due passi dalla metropolitana e dalla stazione di Brignole, che va ad arricchire una delle zone più nevralgiche del capoluogo".

