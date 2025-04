Genova, inaugurato il nuovo Centro per l'Impiego della Val Bisagno: investimento da 243mila euro

È stato inaugurato questa mattina, in via Adamoli, il rinnovato Centro per l’Impiego Genova Val Bisagno, riqualificato da Regione Liguria con un investimento di 243 mila euro.

“L’intervento – spiega l’assessore regionale alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro – rientra nel piano di potenziamento infrastrutturale e dell’organico dei Centri per l’Impiego lanciato da Regione Liguria nel 2021 con un investimento complessivo di 30 milioni di euro, di cui oltre 11 destinati all’ammodernamento delle sedi. In tutti i Centri abbiamo analizzato gli spazi, individuato le necessità di adeguamento strutturale e impiantistico, in conformità alla normativa vigente, e le possibili soluzioni. Abbiamo anche pensato a una nuova identità visiva che unifichi tutti gli uffici della Liguria con un layout definito, uniforme e riconoscibile”.

“Nel caso del CPI in Val Bisagno – prosegue l’assessore – i lavori di manutenzione e potenziamento dei locali sono terminati ad agosto 2024. Successivamente è stato predisposto l’allestimento dei nuovi arredi ed attrezzature informatiche, con un significativo potenziamento dei servizi digitali e una nuova disposizione illuminotecnica, quindi i traslochi definitivi del personale. Oggi lo staff qualificato del Centro è pronto ad accogliere in un ambiente rinnovato e confortevole tutti coloro che hanno la necessità di inserirsi, o reinserirsi, nel mondo del lavoro”.

Caratteristiche - Gli spazi dedicati al CPI, messi a disposizione dal Comune di Genova attraverso un comodato d’uso gratuito, sono ricompresi all’interno del comprensorio dell’Istituto scolastico Spinelli ed hanno una superficie totale di 650 mq circa, distribuiti su due piani messi in comunicazione da una scala interna con ascensore. Il Centro nella sua nuova configurazione ha a disposizione 27 postazioni di lavoro distribuite sui 2 piani, una sala formazione/conferenze posta al piano terra ed una sala riunioni al piano primo. Inoltre, sull’immobile è previsto un ulteriore intervento, finanziato con fondi PNRR, la cui progettazione risulta in corso per la realizzazione di opere di efficientamento energetico.

“I centri per l’impiego rappresentano una cerniera importantissima tra domanda e offerta di lavoro – spiega l’assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia – e l’impegno profuso da Regione per potenziarli a livello strutturale è uno sforzo molto apprezzato. Il nuovo centro Genova Val Bisagno, così riqualificato, potrà rappresentare un importante presidio nella vallata, avvicinando domanda e offerta in una struttura ammodernata, all’avanguardia e con personale qualificato”.

Quanti - Attualmente le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria sono 13 e diventeranno 14 al termine dei lavori, con l’inserimento di una nuova sede alla Spezia. Ad oggi, oltre alla sede di Genova Val Bisagno, sono state inaugurate altre cinque sedi di CPI: Chiavari, Albenga, Ventimiglia, Sarzana e Genova Val Polcevera.

“Alla riqualificazione dei Centri – conclude Ferro – si affianca un’attività sempre più capillare da parte dell’Ente per avvicinare sempre di più queste strutture alla cittadinanza: lo dimostra il successo dei recruiting day che stiamo organizzando sul territorio, con oltre 600 candidature a Ventimiglia, 350 ad Albenga e quasi 200 a Chiavari. Poter fare attività di questo tipo in strutture belle e moderne rappresenta un importante un valore aggiunto di cui andare fieri”.

All’inaugurazione erano presenti il personale del Centro, i tecnici di Regione Liguria, l’assessore del Comune di Genova Mario Mascia e l’assessore del Municipio Media Val Bisagno Angela Villani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.