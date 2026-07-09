Genova, GdF-ADM: sequestro di valuta e lingotti d'oro per 150mila euro

Oltre 150 mila euro tra denaro contante e lingotti d'oro non dichiarati sono stati sequestrati nel porto di Genova nel corso di un'operazione congiunta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.

Il controllo è stato effettuato nell'ambito delle consuete attività di contrasto al traffico illecito di valuta dal personale dell'Ufficio delle Dogane di Genova – Reparto Viaggiatori di Ponte Andrea Doria – con il supporto dei militari della Guardia di Finanza e dell'unità cinofila specializzata nel rilevamento di denaro contante.

Complessivamente sono stati intercettati contanti e lingotti d'oro per un valore di 151.723 euro, rinvenuti tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza dal porto di Genova e diretti in Marocco.

Tra i casi più significativi, i finanzieri e i funzionari doganali hanno scoperto 52.060 euro accuratamente nascosti all'interno di una confezione di detersivo, nel tentativo di eludere i controlli.

La normativa vigente prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale per il trasporto di denaro contante o altri strumenti assimilabili di importo pari o superiore a 10 mila euro. Le verifiche hanno quindi portato all'emissione di sei verbali con oblazione immediata, estinti con il pagamento contestuale di sanzioni per un importo complessivo di 5.855 euro, oltre a un verbale di sequestro amministrativo relativo a oro e contanti, con una sanzione pari a 31.442 euro.

L'operazione, spiegano Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, è il risultato della collaborazione tra l'attività di analisi dei rischi svolta dai funzionari doganali, l'esperienza operativa delle Fiamme Gialle e il contributo del "cash dog", il cane addestrato per individuare ingenti quantità di denaro contante occultato durante i controlli.

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