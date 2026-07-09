Ceriale e Albenga: appalti e pratiche edilizie, politici sotto la lente della Finanza

Blitz della Guardia di finanza stamani all'interno delle sedi dei Comuni di Albenga e Ceriale (Savona). Da quanto si apprende, all'origine dell'operazione ci sarebbe un'indagine per il reato di corruzione. Le Fiamme Gialle si sono recate inoltre presso le abitazioni del sindaco di Ceriale Marinella Fasano e dell'ex candidato sindaco di Albenga Nicola Podio, consigliere di minoranza in carica. Sono state effettuate perquisizioni e sequestri per acquisire alcuni documenti di varia natura. Per ora non si sa quali siano le pratiche attenzionate dei finanzieri.



Secondo quanto comunicato dalla Procura di Savona, nel mirino dei finanzieri ci sarebbero alcune pratiche edilizie a Ceriale, una pratica di occupazione del suolo demaniale ad Albenga e l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale a Ceriale. "L'attività di indagine - spiega il procuratore Ubaldo Pelosi - è svolta nell'ambito di un procedimento che si trova nella fase delle indagini preliminari e che richiede ulteriori indispensabili approfondimenti. L'acquisizione di documentazione si è resa necessaria per valutare l'eventuale fondatezza dell'ipotesi investigativa, in ottemperanza al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e non comporta alcuna affermazione di responsabilità. La documentazione acquisita dovrà essere oggetto di studio ed esame e solo all'esito di tali complessi accertamenti potranno essere assunte determinazioni ai fini dell'eventuale prosecuzione delle indagini ovvero della archiviazione del procedimento".

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