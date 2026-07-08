Cosso: "Bisogna fare scelte importanti sul sociale, a partire dalla tossicodipendenza"

La presidente del municipio Centro Est Simona Cosso analizza il problema della sicurezza, con una particolare attenzione all'ambito del centro storico, proponendo una soluzione diversa rispetto all'esclusivo aumento delle forze dell'ordine. Necessario occuparsi delle fragilità e della lotta alle dipendenze, per evitare di giocare sulle paure e consentire alle istituzioni di restituire speranza e restituire servizi in maniera permanente. Ci si sofferma poi sul ripensamento dei flussi commerciali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.