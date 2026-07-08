Uremassi: "Media Valbisagno meno sicura di prima, ma ben diversa rispetto ad altri contesti"
di Claudio Baffico
Il consigliere municipale di opposizione della Media Valbisagno Maurizio Uremassi, intervistato ai microfoni di Telenord, fa il punto sulla situazione sicurezza evidenziando qualche episodio di criticità accaduto nell'ultimo periodo, ma evidenzia che, nel complesso, il bilancio è più confortante rispetto ad altri contesti. Tra le soluzioni proposte, un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine.
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