Ceraudo: "Affrontiamo il tema della sicurezza con responsabilità, puntando sull'integrazione e non sulla remigrazione"

Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo, intervenuto ai microfoni di Telenord, affronta le criticità del tema sicurezza ma rivendica anche i diversi progressi che si sono realizzati nel suo territorio. La situazione resta difficile, ma il problema si trascina da tempo. Ceraudo rimarca che il problema si affronta puntando sull'integrazione, senza militarizzare, ma dando l'opportunità alle forze dell'ordine di non lavorare sotto organico. Quello che fa la differenza è il confronto e un progetto di ampio respiro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.