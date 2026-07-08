Traverso: "Necessario un tavolo tra sindaco e prefetto per unire le forze"

Il segretario generale del Siap Genova Roberto Traverso, intervistato da Telenord, affronta i temi legati ai Patti per la Sicurezza e sottolinea la necessità di aumentare numeri e mezzi delle forze dell'ordine, ma non basta. Serve un modello di sicurezza genovese basato sull'inclusione. Necessario un cambio di passo, benchè il tema sia di competenza statale, e la creazione di un tavolo tra sindaco e prefetto per unire le forze. Con queste basi sarebbe poi possibile e utile creare osservatori per ogni municipio.

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