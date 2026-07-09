Trasporti, Truzzi (Assoutenti) a Telenord: "Mobilità a rischio, il 17 luglio sciopero del biglietto se Amt non cambia rotta"

Dai rincari di voli e traghetti fino alla situazione del trasporto pubblico genovese. Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, intervistato da Liguria Live a Telen, ha fatto il punto sulle principali criticità che stanno interessando la mobilità, lanciando un nuovo appello alle istituzioni e ad Amt.

Sul fronte dei collegamenti aerei, Truzzi evidenzia come, nonostante il tradizionale aumento delle tariffe estive, quest'anno sia ancora possibile trovare offerte vantaggiose prenotando con largo anticipo. "Se oggi si prenota per la fine di luglio o per agosto, i prezzi sono ancora competitivi, anche rispetto al treno", spiega, attribuendo il fenomeno anche al rallentamento delle prenotazioni dovuto alle tensioni internazionali. Ben diversa, invece, la situazione dei traghetti, soprattutto verso le isole maggiori. "Una famiglia di quattro persone può spendere anche diverse migliaia di euro per raggiungere la Sardegna con la propria auto. A questo punto conviene prendere l'aereo e noleggiare un'auto sul posto", osserva.

Per Assoutenti il problema riguarda soprattutto chi viaggia per necessità e non per vacanza, come studenti e lavoratori costretti a spostarsi per ricongiungersi con le proprie famiglie. "La mobilità non può diventare un privilegio riservato a chi ha disponibilità economiche. Servono servizi di prossimità e un controllo sui prezzi, perché gli algoritmi e le dinamiche speculative non possono determinare aumenti sproporzionati."

Ampio spazio è stato dedicato alla vicenda Amt. Secondo Truzzi, gli impegni assunti nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale non hanno ancora trovato applicazione concreta. "Gli accordi sulla carta devono diventare fatti e purtroppo questo non è successo", afferma. Il simbolo della protesta è diventata la soppressione della navetta del Lagaccio, che per Assoutenti rappresenta molto più di una semplice linea di quartiere. "La navetta del Lagaccio è il simbolo del disagio di chi vive nelle zone collinari e del modello di trasporto che si vuole costruire. Le linee più frequentate devono sostenere anche quelle meno redditizie ma indispensabili per garantire un servizio pubblico universale."

L'associazione lamenta inoltre la mancanza di un confronto tecnico con l'azienda e critica alcune recenti scelte gestionali. "Abbiamo chiesto un incontro ad Amt e siamo ancora in attesa. Nel frattempo vediamo autobus fermi nei depositi, servizi ridotti e nessuna attenzione verso i residenti, mentre vengono lanciate offerte dedicate ai turisti."

Da qui l'ultimatum: se entro il 16 luglio non arriveranno risposte concrete, Assoutenti conferma lo sciopero del biglietto previsto per il 17 luglio. "O si risolve il problema della navetta come segnale di buona volontà, oppure partirà lo sciopero del biglietto", ribadisce Truzzi, ricordando che si tratta di una forma di disobbedienza civile già sperimentata in passato. Per sostenere eventuali utenti sanzionati durante la protesta, l'associazione sta anche costituendo una cassa di solidarietà finanziata con risorse proprie e con donazioni volontarie.

Truzzi ricorda inoltre i risultati ottenuti con iniziative analoghe. "Con Trenitalia riuscimmo a ottenere il bonus per i pendolari, mentre nel 2010 lo sciopero del biglietto con Amt portò all'apertura di un tavolo che consentì di rivedere il sistema tariffario."

Infine, il presidente onorario di Assoutenti invita a non creare allarmismi sull'eventuale futuro dell'azienda di trasporto pubblico. "Se anche Amt dovesse fallire, il servizio pubblico va comunque garantito. Può cambiare il gestore, ma il trasporto dei cittadini deve continuare a essere assicurato." Per quanto riguarda invece la richiesta di eventuali rimborsi agli utenti, Assoutenti preferisce attendere l'autunno per quantificare con precisione i disagi accumulati durante i mesi estivi e aprire un confronto con il Comune sulla possibilità di introdurre forme di ristoro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.