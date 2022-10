Genova e riviera, boom di turisti nel weekend e per il ponte di Ognissanti

Le temperature decisamente fuori stagione (registrati da Arpal nella giornata di sabato i 27.6° a Genova) hanno portato decine di migliaia di turisti nel capoluogo, in riviera e in tutta la regione, apporfittando del weekend "estivo" e del ponte di Ognissanti. Spiagge prese d'assalto l'ultimo sole stagionale e per fare il bagno. Anche Genova questa mattina si è svegliata invasa dai turisti: da via piazza De Ferrari al porto antico passando da via San Lorenzo la calca quasi impediva di camminare.

Spiagge e alberghi (quasi) full, come in estate: le prenotazioni si attestano intorno al 90%. Cifre assolutamente impensabili con il clima che siamo soliti vivere a cavallo tra ottobre e novembre, che di sicuro hanno fatto felici i titolari delle decine di migliaia di strutture ricettive del territorio i quali vivono una fase di forte crisi legata al caro bollette e ai costi dell'energia.

Il caldo anomalo sebbene preoccupi, non dovrebbe perdurare a lungo: all'incirca a metà della prossima settimana è atteso un calo termico che però difficilmente farà rientrare le temperature in media stagionale. Le previsioni per i prossimi giorni parlano di un calo leggero con aumento della su tutta la regione e possibili piogge del centro e del ponente ligure.