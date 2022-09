Genova, è la festa dell'Arcigay Pride Festival: al Lagaccio si celebrano i diritti civili

Eventi, incontri, teatro e musica per l'Arcigay Pride Festival che si svolgerà a Genova da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre nella casa di quartiere Gavoglio al Lagaccio. "Sarà un'occasione per ascoltare persone, storie, vite vissute, che hanno fatto e continuano a fare la storia dei diritti e del movimento LGBTQIA+ - spiega Federico Orecchia, presidente Arcigay Genova -. Il confronto e le azioni per il riconoscimento sociale e dei diritti civili, per il contrasto alle discriminazioni e all'intolleranza vanno portati ancora con forza all'interno del dibattito pubblico". L'apertura del festival prevede un incontro con Franco Grillini, primo presidente nazionale di Arcigay, con cui Arcigay Genova ripercorrerà le tappe fondamentali del movimento LGBTQIA+ italiano dagli anni '80 a oggi il 1° ottobre sarà dedicato alle donne, alle donne lesbiche e al femminismo. Il 2 ottobre sarà all'insegna dell'antifascismo.

Dopo il pranzo con una "Pastasciutta Antifascista" in collaborazione con Agesci, il racconto di Adelmo Cervi, figlio di Verina Castagnetti e Aldo Cervi, il terzo dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti a Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. "La presenza di eventi come l'Arcigay Pride Festival mostra a tutta la popolazione un modello virtuoso di convivenza e rispetto, un esempio di sostegno a chi è in difficoltà, una consolazione per chi non ha ancora trovato la propria identità o per chi fatica a trovare un luogo in cui sentirsi parte accolta, - spiega Lucia Tringali, La Casa nel Parco- La Casa nel Parco e la casa di quartiere del Lagaccio non possono che ospitare, sostenere e partecipare con orgoglio all'Arcigay Pride Festival". Durante i tre giorni di Arcigay Genova Anlaids Liguria offrirà la possibilità di eseguire il test rapido HIV mentre giochi e attività saranno realizzati da Gobelin - Tana dei Goblin di Genova e La Porta dei Mondi. Ogni sera musica e spettacolo e una mostra permanente allestita nella sede di Arcigay: "Sanremo Pride 1972.2022, una comunità in mostra".