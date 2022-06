Genova, in vendita la borsa Coop con i colori arcobaleno: il ricavato sarà devoluto all'Arcigay

di Redazione

Il denaro raccolto sarà donato a sostegno del progetto "#hoqualcosadadirvi", una campagna di comunicazione che valorizza il momento del coming out

Un logo arcobaleno simbolo delle lotte per i diritti Lgbtqi+ stampato sulle borse in cotone della Coop da ora fino alla fine di settembre. Un'iniziativa che prende vita nel mese del Pride con un preciso obiettivo: per ogni borsa venduta 50 centesimi saranno devoluti all'Arcigay a sostegno del progetto "#hoqualcosadadirvi", una campagna di comunicazione che valorizza il momento del coming out.

"Per il secondo anno consecutivo, nell'ambito della campagna 'Close the Gap. Riduciamo le differenze', Coop si impegna nella battaglia per il contrasto di tutte le discriminazioni, a partire da quelle determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere", spiega attraverso una nota la Coop.

In tutti i punti vendita si potranno acquistare le bag arcobaleno accompagnate dallo slogan "Prendi questa borsa e prendi posizione". La borsa in cotone ha la scritta Coop con i colori arcobaleno. "Un'iniziativa che vuole marcare, senza lasciare dubbi, quale sia la scelta di Coop sul tema, ma vuole anche contribuire concretamente a sensibilizzare sulla necessità dell'inclusione", spiega ancora Coop.

Il progetto #hoqualcosadadirvi è una campagna di comunicazione che prevede la costruzione di un sito web in cui saranno raccolte testimonianze, video e fotografie inerenti il momento del coming out, in modo da valorizzarlo e sostenere le persone che decidono di dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale.