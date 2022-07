Genova, donna investita sulle strisce pedonali a Quinto: muore durante il trasporto in ospedale

di Redazione

L'episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in via Murcarolo

Stamattina a Quinto, in via Murcarolo, a Genova, una donna di 88 anni è stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali.

La dinamica dell'incidente resta ancora incerta: secondo le prime ipotesi fatte dalla polizia locale, la signora è stata colpita da due auto che si sono tamponate.

Nonostante l'immediato intervento del 118, che la stava trasportata all'ospedale San martino in codice rosso, la donna non ce l'ha fatta ed è deceduta.

A tamponare l'auto che stava facendo attraversare la strada all'anziana sarebbe stato un ragazzo da poco patentato, giunto a velocità sostenuta e che non è riuscito a frenare in tempo per fermarsi, prima di tamponare la macchina davanti.