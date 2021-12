Genova, donna investita è grave al San Martino. Caccia al pirata della strada

di Matteo Angeli

E' accaduto questa matttina all'alba in via Cadighiara, la strada che da Borgoratti conduce a San Desiderio e Bavari.

Ha investito una donna senza fermarsi per soccorrerla. E' accaduto questa matttina all'alba a Genova in via Cadighiara, la strada che da Borgoratti conduce a San Desiderio e Bavari. La vittima stava andando ad aprire il proprio bar ed era accompagnata dal marito. Dalle prime testimonianze, pare che la donna stesse camminando all'interno di una corsia delimitata per il transito dei pedoni, visto che in alcuni tratti della strada non esiste marciapiede.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi della Croce Gialla che dopo averle prestatato i primi soccorsi l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso del San Martino dove si trova ricoverata in codice rosso.

Gli agenti della polizia locale della sezione infortunistica hanno subito preso i rilievi e iniziato le indagini per capire l'esatta dinamnica dell'accaduto e per risalire all'investitore. Fondamentali potrebbero risultare le telecamere presenti nella zona.