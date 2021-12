Genova, incidente in corso Sardegna: motociclista in codice rosso all'ospedale Galliera

di Marco Innocenti

Ancora da accertare le cause dello scontro, avvenuto intorno alle 13.30

Un grave incidente, intorno alle ore 13.30, in corso Sardegna. A rimanere coinvolte sono state un'auto e una moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Immediatamente, sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i medici del 118 che hanno portato il motociclista, dell'età di circa 40 anni, all'ospedale Galliera in codice rosso.