Imperia, incidente mortale sull'Aurelia a Cipressa. Strada chiusa

di Redazione

Incidente mortale sulla via Aurelia nei presssi di Cipressa (IM). Poco prima delle 8 due vetture si sono scontrate. L'urto è stato violentissimo. Una persona ha perso la vita, altre due sono rimaste ferite.

Sul posto sono accorsi immeditiamente i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze e i militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Sanremo,

La via Aurelia è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere agli uomini dell'Anas e delle forze dell'ordine di ripristinare il tratto interessato