Genova, studenti in corteo contro violenza nelle scuole: oltre un migliaio in piazza

Oltre un migliaio di studenti si sono riuniti in corteo per le strade di Genova, per alzare la voce contro ogni forma di violenza nelle scuole.

Mai più - In testa al corteo uno striscione con la scritta 'Vittime mai più!' in riferimento non solo alla violenza di genere ma anche a episodi accaduti negli istituti scolastici e universitari del Paese

Contestazione - "Non accettiamo la narrazione che vittimizza, non accettiamo il silenzio delle istituzioni e che la scuola sia diventata una gabbia insopportabile in cui passano i valori dell'individualismo e della competizione, in cui gli studenti sono portati a essere passivi di fronte alla brutalità della società, ma anche alla brutalità di quello che succede a chi ci sta vicino" - denunciano gli studenti in corteo

Viabilità - Disagi per chi si doveva muovere in centro con i propri mezzi e quelli pubblici: interessate dal corteo: piazza Corvetto, via Serra, Via Fiume, via Xx Settembre, piazza De Ferrari

