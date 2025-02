Genova, Comune, Aster e Municipi presentano il piano delle manutenzioni: 234 interventi nei prossimi sei mesi

Un cambio di metodo per non essere più solo reattivi rispetto ai problemi ma provare a prevenirli: è questo l'obiettivo del piano varato dal Comune di Genova insieme ad Aster e ai nove Municipi che riguarda le manutenzioni cittadine. Il totale è di 234 interventi tra quelli che fanno capo alla partecipata del Comune e quelli affidati agli uffici tecnici delle delegazioni, per una spesa totale di 6.215.140 euro con i quali verranno sistemati marciapiedi, strade, aree verdi e impianti. Nel dettaglio, i lavori in capo ad Aster raggiungono i 3 milioni e 151mila euro, per i Municipi 934.640mila euro - di cui circa 500mila a bilancio e 450mila aggiunti ad hoc - e i restanti 2.129.500 euro di finanziamento in parte corrente del Piano operativo annuale di manutenzione.

Le parole chiave per l'assessore alle Manutenzioni Ferdinando De Fornari sono due: sistematizzazione e centralizzazione. Il suo compito infatti sarà quello di monitorare e coordinare le attività e mettere a sistema Aster con le aree tecniche dei Municipi e del Comune stesso. La precedenza verrà data agli interventi municipali, piccole manutenzioni, poi a quelli cosiddetti di "intero territorio" che riguardano operazioni più grandi.

Municipi - La sola reattività al Comune non basta più. "Ci sono Municipi che in un mese hanno speso solo 100 euro per interventi di manutenzione" ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, che in collaborazione con l'assessore competente De Fornari ha quasi raddoppiato il budget a disposizione delle delegazioni - da 52 a 102mila euro - per interventi "di manutenzione spicciola" che andranno effettuati entro 90 giorni. "Spendono poco perché hanno paura di esaurire i fondi per le emergenze ma non c'è questo rischio. Non vogliamo che si intervenga solo per risolvere i problemi che si presentano - ha spiegato - ma creare una cultura della manutenzione, lavorare con interventi che prevengano per non andare solo a rincorrere". I Municipi che non riusciranno a spendere tutti i 102mila euro messi a disposizione non riceveranno una semplice tirata d'orecchie: la cifra rimanente verrà redistribuita tra le delegazioni che hanno esaurito i fondi per finanziare ulteriori interventi, che gli enti possono richiedere anche prima della scadenza nel caso dovessero esaurire in anticipo la disponibilità. Tutti gli interventi sono stati indicati dai Municipi secondo le loro priorità, per quanto riguarda quelli di Aster sono anche state raccolte le segnalazioni del portale Segnalaci e quelle espresse dai cittadini nelle giunte itineranti. Per velocizzare ulteriormente le operazioni, gli enti potranno assegnare i lavori tramite affidamento diretto, possibilità data dal fatto che la soglia massima per non andare a gara è di140mila euro, superiore alla cifra disponibile.

Aster - Se prima Aster si doveva occupare solo delle aree verdi superiori ai 3mila metri quadrati, con quelle di metratura inferiore che toccavano ai Municipi, nella riorganizzazione orchestrata da De Fornari ora spettano tutte alla partecipata. Questo comporta ovviamente la necessità di più personale, che nei prossimi due anni aumenterà: agli 80 giardinieri attualmente ad organico si aggiungeranno presto 30 unità, per le quali saranno richieste competenze specifiche.

Futuro - Questi lavori sono solo quelli prioritari ma non si esauriranno nel 2025, per cui la spesa totale prevista è di oltre 17 milioni di euro. Il Comune attiverà anche un portale per la trasparenza, a cui i cittadini potranno accedere per verificare il progresso dei singoli cantieri. Ma all'orizzonte ci sono anche alcune incognite: da una mappatura effettuata sui muri risulta la necessità di circa 10 milioni di euro solo per quelli che presentano criticità, per cui bisognerà varare un piano straordinario. Per le manutenzioni di ponti e impalcati invece Piciocchi ha già allertato il Ministero: i Comuni devono fornire un censimento ma "emergerà un fabbisogno finanziario incredibile che gli enti non potranno sopportare, serviranno miliardi di euro". E la situazione a Genova sembra particolarmente complessa per quella che il facente funzioni sindaco ha definito "l'esplosione delle spese per servizi sociali e scuola".

Gli interventi principali nei Municipi:

Municipio I Centro Est

* pavimentazione stradale in piazza Corvetto, piazza Manin, corso Armellini

* marciapiedi in via Colombo, corso Magenta, via Bianchetti, presso la scalinata di via Centurione rifacimento scala di collegamento tra le varie Creuze e passaggi

* interventi diffusi su tutto il Municipio per interventi nelle scuole, riqualificazione e manutenzione del verde pubblico

Municipio II Centro Ovest

* pavimentazione stradale in vico Grattoni e via Botteri

* marciapiedi e percorsi pedonali in via della Cella, via Bianco, via Armirotti-Currò Bazzi, via Leon Pancaldo

* interventi diffusi su tutto il Municipio per edifici civici, scuole, verde pubblico e aree giochi

Municipio III Bassa Val Bisagno

* pavimentazione stradale in via Fontanarossa, via Giacometti, via Del Pontenuovo, via Robino, via Ponte Serra, via Amarena

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Don Orione, Corso Monte Grappa, via Donghi, piazza Solari, via Fereggiano, manutenzione in scalinata via Fea/via Robino, scalinata accesso Fratellanza San Fruttuoso, muro scalinata vico Dell’Orso

* interventi diffusi su tutto il territorio per le scuole, muri, verde e illuminazione pubblica

Municipio IV Media Val Bisagno

* pavimentazione stradale in piazzale Marassi, via Bavari, via Bobbio

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Montaldo, via Struppa, via Molassana, via Bobbio, attraversamenti stradali via Burlando, via Piacenza, via Fidenza, via Trensasco, scalinate sulla via Montenero interventi su pavimentazione

* interventi diffusi su tutto il Municipio per scuole, manufatti a protezione dei percorsi pedonali, muri, manutenzione del verde, ripristino area cani

Municipio V Val Polcevera

* pavimentazione stradale in via Semini, via Natale, via Vezzani, via Pedrini

* marciapiedi in via Linneo, via Coni Zugna, via Giro del Vento, via Gallino

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti, impianti e verde pubblico

Municipio VI Medio Ponente

* pavimentazione rotonda via Cornigliano, via Puccini, via Cervetto, piazza Baracca

* marciapiedi e percorsi pedonali via Sestri, via Puccini

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, verde pubblico, immobili storici vincolati e scuole, manutenzione vialetti interni e rifacimento grate Cimitero S. Giovanni Battista

Municipio VII Ponente

* pavimentazione stradale in via Branega, via Piandilucco, via Novella

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Pra’, via Rostan, via di Monferrato, via della Benedicta

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, scuole, muri, verde pubblico

Municipio VIII Medio Levante

* pavimentazione stradale in via Piave, piazza Merani, via Gobetti, via Casaregis, via Trieste, via Battisti, via Caffa, via Bosio

* marciapiedi e percorsi pedonali in via De Bosis, piazza Rensi, piazza Merani, via Caffa, via Causa, via Pisa, viale Bernabò Brea (pavimentazione scalinate), via Boselli

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, su impiantistica e manutenzione edifici civici, verde pubblico, riqualificazione area giochi

Municipio IX Levante

* pavimentazione stradale in via della Vergine, Salita Sella, via Bisagno, svincolo via del Commercio, via Cadighiara, via Murcarolo, via Gianelli, via Superiore dei Lucchi

* marciapiedi e percorsi pedonali in viale De Geneys, via Somma, via dei Ciclamini, via Posalunga

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, manutenzione scuole, aree verdi

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.