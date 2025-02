Genova, comunali, Sansalone (VG): "Parlare di tram in Valbisagno dimostra inesperienza della Salis"

"Sentendo Silvia Salis parlare del tram in Valbisagno, nonostante in anni di discussioni si sia potuta appurarne l'impossibile realizzazione, è uno dei tanti chiari esempi di come la candidata del centrosinistra non abbia alcuna esperienza per amministrare una città. Ma attendo gli altri esempi che verranno tirati fuori dal cilindro nei mesi a venire, affinché il centrodestra possa vincere al primo turno anche queste elezioni". Così Deborah Sansalone, eletta nel consiglio municipale Media Valbisagno nelle liste di Vince Genova, rispetto alle dichiarazioni della Salis sul progetto alternativo allo Skymetro (nella foto) rilanciato dalla candidata a sindaco del centrosinistra.

“Pietro Piciocchi - prosegue la Sansalone - è un ottimo amministratore e ha l'esperienza giusta per governare la città. Genova è finalmente una città viva, sta crescendo e occorre assolutamente proseguire verso questa direzione, anche per il futuro dei nostri figli. Ricordo che Genova è nella top ten delle città italiane con maggior crescita percentuale di turisti. Il centrodestra è unito e coeso, con obiettivi progettuali importanti".

"La lunga esperienza politica di Matteo Campora, che ora lo vede anche come coordinatore per il vicesindaco reggente, è quanto di meglio ci potessimo auspicare - conclude - per questa campagna elettorale".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.