Genova, colpo di scena: ora Terrile potrebbe uscire dalla corsa elettorale

di Matteo Angeli

La nomina di Alessandro Terrile ad amministratore delegato delle Riparazioni navali, Ente Bacini, ha creato grande disagio nel Pd e non solo. Come abbiamo anticipato ieri la decisione dell'ex segretario provinciale dl Pd e capogruppo del partito nel consiglio comunale uscente di accettare l'incarico ha provocato qualche scossa nell'intera area del centrosinistra.

Terrile, che tra l'altro è stato colui che di fatto più di tutti ha spinto per candidare Ariel Dello Strologo, aveva l'obiettivo di candidarsi alle prossime comunali.

La nomina di Terrile non è passata inosservata nel mondo portuale. In molti l'hanno letta come un ritono forte del Pd sulle banchine. Di sicuro si tratta di un ente pubblico il cui azionista di maggioranza è l'Authority portuale di Genova e Savona. Insomma un incarico prestigioso e "di potere" che andrebbe a cozzare con il suo ruolo di politico.

Il Pd è a disagio e a questo punto molto probabile che gli chieda di fare un passo indietro.